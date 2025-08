Prossima squadra Tomori, occhio all'inglese se non parte Thiaw

Fare cassa per reinvestire. Il saldo del mercato del Milan a oggi è di quasi 70 milioni grazie alle cessioni di Reijnders, Theo Hernandez, Kalulu, Emerson Royal, Pellegrino, Pobega e Sportiello. Cessioni che hanno portato a un incasso di 109 milioni circa, parzialmente reinvestiti nei cartellini di Ricci ed Estupinan. Tuttavia il tesoretto a disposizione potrebbe non bastare e si potrebbe ricorrere a un'altra cessione forte.

Uno degli indiziati principali è Malick Thiaw, che ha detto no a un'offerta, accettata del Milan, del Como. E in caso il tedesco dovesse restare in rossonero, allora le strategie in difesa potrebbero cambiare. Occhio quindi alla posizione di Fikayo Tomori, nel caso si volesse tentare l'affondo per Giovanni Leoni, giovane talento nel mirino non solo del Milan ma anche dell'Inter. Al momento non risultano trattative concrete, ma i bookmaker si sono già portati avanti pubblicando le prime quote trasferimento Tomori.

Calciomercato Tomori, le ultime notizie

Fikayo Tomori era già stato vicino a lasciare il Milan lo scorso gennaio, con contatti avviati sia con la Juventus che con il Tottenham. L'arrivo di Sergio Conceiçao stoppo praticamente il suo passaggio in bianconero all'ultimo momento. A due anni dalla scadenza del contratto, però, questa potrebbe essere l'estate migliore per ottenere una cessione realmente remunerativa dall'inglese. Al momento però, non si registrano trattative concrete e le voci sul suo futuro restano perlopiù ipotesi di mercato. A conferma della sua centralità nel progetto attuale il nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, lo ha schierato titolare nelle prime due amichevoli estive, contro Arsenal e Liverpool. Più un tempo pieno, da subentrato, contro il Perth Glory. Il mercato è ancora lungo e per eventuali sviluppi sul futuro del difensore inglese, sarà necessario attendere ancora qualche settimana.

