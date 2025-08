Quote calciomercato Nunez-Milan, apertura rossonera ma occhio ai sauditi

Ultimo mese di mercato, gli esuberi ancora invenduti iniziano a pesare e i prezzi scendere. Siamo alle settimane delle grandi occasioni, una di esse può essere di quelle deluxe, come Darwin Nunez. L'uruguayano poteva essere il nuovo Cavani al Napoli, alla fine Conte ha scelto Lorenzo Lucca. Ma col Liverpool che ha deciso di puntare su Alexander Isak torna di moda la Serie A per l'ex Benfica.

Ed è il Milan ora che può tornare di moda: non è un mistero che i rossoneri cerchino un numero 9 che possa fare concorrenza a Santi Gimenez. Un centravanti fisico e di qualità. Il Liverpool per averlo, nell'estate del 2022 ha sborsato ben 85 milioni per strapparlo al Benfica. Il suo valore si è dimezzato.

Calciomercato Nunez, le ultime notizie

Il contratto che lega Nunez al Liverpool è valido fino al 30 giugno 2028, il che rende il suo trasferimento a titolo definitivo in un club italiano alquanto complicato. A bilancio il giocatore pesa ancora per oltre 40 milioni, cifra che in Arabia Saudita sarebbero ben disposti a spendere. Nello specifico è l'Al Hilal che punta all'uruguayano. Dall'altra parte si registra un primo interessamento del Milan e i primi contatti, ricevendo peraltro aperture positive. Nel caso il giocatore dovesse optare per l'Italia sarebbe più logico aspettarsi una trattativa basata sul prestito con diritto di riscatto. Quello che è certo è che il tempo per Darwin a Liverpool sia finito: con l'arrivo di Arne Slot in panchina, l'uruguayano ha realizzato la miseria di 7 reti in 47 partite, delle quali solamente 17 da titolare.

