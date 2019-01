acmilan - Settore giovanile, il programma del weekend: U15 a Venezia

Sarà di nuovo solo l'attività agonistica ad essere impegnata in campionato in questo weekend. Dopo aver battuto la Sampdoria in trasferta, sabato alle 11.00 al Vismara il Milan Primaveraospiterà la Fiorentina, terza in classifica. Si preannuncia una gara ancora più difficile e importante, ottenere punti significherebbe fare un bel passo in avanti.

Capitolo U17: in Milan-Padova vietato commettere passi falsi. I rossoneri affronteranno in casa il fanalino di coda del girone B, potendo sfruttare lo scontro diretto al vertice Inter-Atalanta e anche il turno di riposo del Bologna. Doppia trasferta a Venezia, poi, per U16 e U15: gli U16 andranno in cerca di riscatto dopo il ko contro il Chievo, mentre i ragazzi di Mister Polistina proveranno a confermarmi al primo posto.

Per il resto, a livello di attività di base, spazio ad amichevoli e qualche torneo.

IL PROGRAMMA UFFICIALE

SABATO 19 GENNAIO

MILAN PRIMAVERA: 15° giornata di andata, Milan-Fiorentina, ore 11.00 - CS Vismara

DOMENICA 20 GENNAIO

U17: 2° giornata di ritorno, Milan-Padova, ore 15.00 - CS Vismara

U16: 2° giornata di ritorno, Venezia-Milan, ore 13.00 - Campo Comunale (San Biagio di Callalta)

U15: 2° giornata di ritorno, Venezia-Milan, ore 11.00 - Campo Comunale (San Biagio di Callalta)