acmilan - Under 17, speranza playoff

Crederci è obbligatorio, perché l'obiettivo rimane lì vicino. Raggiungere i playoff, per gli Under 17, sarebbe un bel traguardo. Per farlo, se e quando riprenderà il campionato, i rossoneri dovranno darsi molto da fare, tenendo una marcia superiore del motore in termini soprattutto di risultati. Se da una parte le prestazioni ci sono quasi sempre state, i verdetti del campo non hanno trovato spesso riscontro.



In classifica, nel girone B, il Milan occupa la settima posizione, però con una partita da recuperare e quindi con la possibilità di portarsi solo a -3 dalla zona playoff. Sette le vittorie, otto le sconfitte e quattro i pareggi nelle diciannove giornate giocate finora: i 25 punti totali conquistati non sono abbastanza se misurati alle potenzialità della squadra, che ha troppo spesso viaggiato tra alti e bassi.



I motivi li spiega direttamente il Mister, Stefano Bellinzaghi, arrivato nell'estate 2018 e per il secondo anno consecutivo alla guida del gruppo dei 2003: "Abbiamo dovuto fare un po' di slalom: siamo stati spesso in pochi a causa di eventi particolarmente sfortunati. Ci siamo adattati, abbiamo lavorato con grande impegno, abbiamo superato le difficoltà e nell'ultimo periodo venivamo da cinque successi esterni di fila. Alcuni ragazzi stanno maturando in modo importante, tra di loro ci sono profili con ottime prospettive, ed è un vero peccato che questo percorso si sia dovuto interrompere. Auguro a tutti i miei giocatori e alle loro famiglie di superare questo difficile momento, conservando buona salute e una sufficiente serenità che per ora sono le cose più preziose".



Da segnalare il grande rendimento personale di El Hilali, capocannoniere degli Under 17, che ha segnato 18 dei 34 gol complessivi. Una media notevole, uno di quei giovani da tenere d'occhio