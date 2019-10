Allievi U17, N'Gbesso: "Mi sono rotto il crociato, ma tornerò più forte di prima"

Henoc N'Gbesso ha postato una foto su Instagram, che lo ritrae in un letto di ospedale a causa dell'operazione resasi necessaria in seguito alla rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. E' stato lo stesso attaccante degli Allievi Nazionali Under 17 del Milan a rivelarlo sul proprio profilo: "Vi sarete chiesti il perché delle continue storie nelle ultime ore o del perché non mi si vede più in campo nelle ultime due settimane. Alcuni già lo sapevano, alcuni no, ho preferito rimanere trasparente sotto questo punto di vista...ma è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Mi sono rotto il crociato anteriore sinistro.

Sono senza parole, anche perché stavo tornando nel periodo di forma che da tanto aspettavo, ma non si sa mai che cosa ha in serbo la vita per te. E stavolta è toccato a me, il destino è stato crudele, molto, ma nonostante tutto affronto questa sfida, perché è una sfida, col sorriso e con determinazione. Non so precisamente quando rientrerò, ma so che durante questi mesi lotterò come un guerriero per ritornare più forte di prima sul campo, ho già una voglia matta che non potete immaginare.

L’operazione comunque è andata bene, ora arriva il duro. ed è quando il gioco si fa duro che i duri iniziano a giocare.❤️".