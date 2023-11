I risultati del weekend: continua la marcia di U17, U16 e U15

Prosegue, dopo un nuovo fine settimana di partite del Settore Giovanile rossonero, il campionato di vertice di tre nostre rappresentative: Under 17, Under 16 e Under 15. Per i primi, decima vittoria in dieci giornate nello scontro diretto sul campo del Lecco: adesso il vantaggio in classifica è di 11 punti proprio sui lecchesi secondi. Doppia affermazione, invece, per U16 e U15 contro il Brescia: 3-1 per la squadra di Baldo, al comando a pari merito con l'Inter (24 punti in 9 giornate); 2-0 per quella di Bertuzzo, che insegue a -1 l'Atalanta capolista. Bella vittoria esterna per l'U17 femminile.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 18 NOVEMBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 8ª giornata, Baggese-Milan 1-2 (Appiah, Palopoli)

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Enotria (maschile) 2-6 (Cappello, Dan)

UNDER 13: 6ª giornata, Milan-Renate 6-0 (Fiorenza x2; Cannizzaro, Conti, Cremonesi, Santopaolo)

UNDER 12: 7ª giornata, Cimiano-Milan 4-8 (Kostyuk x3; Casciaro x2; Colombo, Gagliardi, Miglioranza)

UNDER 11: 7ª giornata, Milan-Leone XIII 12-1 (Bernasconi x3; Pinton x2, Sorrentino x2: Facchi, Gambarotto, Mazreku, Moraru, Tommasone)

UNDER 11 FEMMINILE: 7ª giornata, Rozzano-Milan 1-4 (Marrone x2; Nembri, Pascale)

UNDER 10 FEMMINILE: 7ª giornata, Football C. Milanese-Milan 4-11 (Loconte x3; Carofiglio x2, Dal Magro x2, Delmiglio x2; Aliprandi, Guardiani)

UNDER 9: 7ª giornata, Milan-Franco Scarioni 9-3 (Ferrara x2, Marsich x2, Ottaviano x2; Diallo Arboleda, Morganella, Sabelli)

DOMENICA 19 NOVEMBRE

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Parma 1-2 (28' Arrigoni)

UNDER 17: 10ª giornata, Lecco-Milan 0-2 (30' Ossola, 36' rig. Liberali)

UNDER 16: 9ª giornata, Milan-Brescia 3-1 (1' e 2'st Plazzotta, 14' Lupo)

UNDER 15: 9ª giornata, Milan-Brescia 2-0 (7'st rig. Grilli, 37'st Avogadro)

UNDER 14: 6ª giornata, Lecco-Milan 3-3 (14' e 30'st Piazza, 39'st Ferrario)

UNDER 13 FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Buccinasco (maschile) 6-0 (Salvalaggio x3; Borghi, Carco, Cozzi)