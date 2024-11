L'U15 rossonera vince il derby e stacca l'Inter in classifica

vedi letture

Altro weekend e altra vittoria per una squadra giovanile del Milan in un derby. Si tratta della U15 che gioca il campionato dei Giovanissimi Nazionali, arrivata oggi alla sua settima giornata. I rossoneri hanno vinto il derby in trasferta con il solido risultato di 2-0, grazie alle reti di Borsa e Jadid: una rete per tempo.

Con questo risultato il Milan U15 Giovanissimi Nazionali conferma ed estende il suo primato in classifica, staccando l'Inter che ora si trova a metà graduatoria.