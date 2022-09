Milan, pareggio per l'Under 17: contro l'Atalanta finisce 1-1

MilanNews.it

Primo pareggio stagionale per il Milan Under 17. La formazione allenata da Lantignotti, dopo le vittorie contro Cremonese e SPAL e il ko subito con il Cittadella, ha raccolto un solo punto dalla sfida giocata contro l'Atalanta. Per i rossoneri a gonfiare la rete è stato Magni nel corso della ripresa. Il Milan adesso, nell'incontro valido per la quinta giornata di campionato, ospiterà il Cagliari.