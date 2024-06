Milan U16, Baldo dopo il ko nella finale scudetto: "Ci è mancato qualcosa, ma dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto"

Dopo la sconfitta per 3-2 nella finale scudetto contro l'Atalanta, Simone Baldo, allenatore del Milan Under 16, ha dichiarato: "Sicuramente ci è mancato qualcosa, un po' di brillantezza e freschezza nelle gambe nella ripresa: sapevamo che loro avevano una fisicità che avremmo faticato a contenere, peccato perché siamo rimasti comunque sempre in partita. Ce l’abbiamo messa tutta: è stato un bel percorso, dispiace per i ragazzi che hanno dato l'anima, ma dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto" riporta figc.it.

Ecco il tabellino della partita:

ATALANTA-MILAN 3-2 (0-1 pt)

ATALANTA (3-4-2-1) : Leto; Rinaldi A., Cojocariu, Isoa (75' Modonesi); Colombo, Araboni (68' Regonesi), Steffanoni, Nova (68' Bolis); Damiano, Gasparello; Michieletto (80'+2 Martano). A disp.: Lazzaroni (P), Bolis, Rinaldi M., Camara, Olijars, Palumbo. All.: Alessio Gambirasio.

MILAN (4-2-1-3) : Longoni; Nulli, Vechiu, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Arnaboldi (80'+1 Seger Ibrahimović); La Mantia (58' Valenta); Plazzotta (58' Zaramella), Lontani (74' Rajakovac), Lupo (58' Pisati). A disp.: Pittarella (P), Lo Monaco, Mazzeo, Grassini. All.: Simone Baldo.

Arbitro: Sig. Michele Buzzone di Enna. Assistenti: Sig.ra Laura Gasparini di Macerata e Sig. Gennaro Apollaro di Rimini. Quarto ufficiale: Sig. Federico Bruschi di Ferrara.

Reti: 11' Tartaglia (M), 45' Michieletto (A), 48' Isoa (A), 56' Isoa (A), 59' Lontani (M).

Note: ammoniti 18' Vechiu (M), 63' Rinaldi A. (A). Recupero: 1'pt, 4'st.