Primavera Femminile, Milan Campione d'Italia!!! Battuto il Sassuolo in finale per 3-1

La Primavera Femminile del Milan è Campione d'Italia!!! Le rossonere di mister Zago, dopo aver vinto in semifinale contro la Roma che era reduce da quattro scudetti di fila, ha avuto la meglio in finale sul Sassuolo per 3-1 dopo i tempi supplementari (1-1 il risultato al 90'). A decidere la partita sono stati i gol al 114' e al 117' di Mikulica e Stokic.

LA PARTITA - Dopo il gol del vantaggio rossonero al 18' del primo tempo di Appiah, nella ripresa è arrivato il pareggio delle neroverdi al 76' con Girotto. I tempi regolamentari si concludono 1-1, si va ai supplementari che si sono aperti con un calcio di rigore sbagliato dal Milan con Cesarini al 91'. Ma nel finale, quando i calci di rigore erano ad un passo, ecco le reti di Mikulica e Stokic che regalano lo scudetto alle rossonere.