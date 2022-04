Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

Non smette di vincere l'U14 di Mister Merlo: contro il Renate arriva il 15° successo su 15 partite stagionali di campionato, primato in classifica a +11 sul Monza. Sensazioni contrastanti nel doppio Derby: sconfitta 3-1 per l'U15, pareggio 1-1 per l'U16. Prosegue il cammino vincente dell'U17 di Lantignotti: 6-1 al Cagliari e +5 in classifica sull'Atalanta (una partita in meno), sconfitta in casa dalla SPAL. Bene le formazioni femminili, vittorie larghe per U11 e U15, a valanga l'U17: 14-0 al Como, e continua la rincorsa all'Inter in campionato. Sconfitta la Primavera di Mister Giunti a Vinovo contro la Juventus.

I RISULTATI DEL WEEKEND:



PRIMAVERA: 9ª giornata di ritorno, Juventus-Milan 4-1 (Capone)

UNDER 11 FEMMINILE: 7ª giornata, La Spezia Calcio-Milan 1-5 (2 Gonzalez, Dan, Di Lernia, Sormani)

UNDER 9: 7ª giornata, Milan-Pro Sesto 9-0 (3 Bernasconi, 2 Pinton, Geccherle, Tornese, Sorrentino, Tommasone)

UNDER 13: 1ª giornata di ritorno (recupero), Milan-Renate 4-1 (2 Avogadro, Pisati, Zangrillo)

UNDER 12: 7ª giornata, Milan-Accademia Inter 2-2 (Marasco, Sorrentino)

UNDER 15 FEMMINILE: 11ª giornata di ritorno, Milan-Sedriano 2-0 (Franco, Rai)

UNDER 17 FEMMINILE: 11ª giornata di ritorno, Como-Milan 0-14 (4 Pecce, 3 Sperduto, 3 Capua, 2 Carotenuto, Orsenigo, Zanisi)

UNDER 11: 7ª giornata, Frog Milano-Milan 0-8 (4 Jadid, Cannizzaro, Cenedese, Cremonesi, Zanellato)

UNDER 15: 7ª giornata di ritorno, Milan-Inter 1-3 (Liberali)

UNDER 14: 2ª giornata di ritorno (recupero), Milan-Renate 6-0 (2 Borsani, Anghileri, Plazzotta, Valenta, Vrenna)

UNDER 16: 7ª giornata di ritorno, Milan-Inter 1-1 (Scotti)

UNDER 17: 11ª giornata di ritorno, Milan-Cagliari 6-1 (2 Longhi, Ferroni, Gramignoli, Nahrudnyy, Perrucci)