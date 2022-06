Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

La Primavera femminile vola alle Final Four Scudetto, battendo il Sassuolo anche al ritorno (2-1 firmato da Renzotti e Avallone dopo l'1-0 dell'andata): è questo il verdetto più importante del weekend del settore giovanile rossonero appena andato in archivio. Di un solo punto il bottino complessivo di U17 e dell'U15 femminile con l'Atalanta. Festeggia l'U17 femminile per il Derby vinto nel primo round, non sorride invece l'U13.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: Quarti di finale Scudetto (ritorno), Milan-Sassuolo 2-1 (Renzotti, Avallone)

UNDER 17: Quarti di finale Scudetto (andata), Atalanta-Milan 3-2 (42' Rossi, 48' autogol)

UNDER 17 FEMMINILE: Quarti di finale Scudetto (andata), Milan-Inter 1-0 (40'st Pecce)

UNDER 15 FEMMINILE: Sesto Turno Fase Interregionale, Milan-Atalanta 0-0

UNDER 13: Final Four nazionali: Milan-Napoli 1-2 (12'tt Pisati); Milan-Fiorentina 0-4; Milan-Atalanta 2-3 (6'st Rocca, 17'tt Grilli)