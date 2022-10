Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

Weekend di conferme per diverse squadre del Settore Giovanile rossonero già grandi protagoniste in questo mese nei rispettivi campionati. Tre vittorie a suon di gol per U17, U16 e U15, che si confermano dopo lo scorso fine settimana. I ragazzi di Lantignotti ne fanno addirittura nove sul campo del Venezia, mentre per le squadre di Baldo e Bertuzzo c'è un doppio successo sul Cittadella che vale, per entrambi i gruppi rossoneri, la vetta dei rispettivi gironi di categoria a punteggio pieno. Finisce in parità il ritorno in campo dell'U18 a Verona, mentre la Primavera femminile coglie il quarto successo di fila sul campo del Tavagnacco, confermandosi unica inseguitrice della capolista Roma.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 10ª giornata, Torino-Milan 2-0

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Tavagnacco-Milan 2-4 (42' Renzotti, 1'st Galdini, 21'st Cesarini, 23'st Cappa M.V.)

UNDER 18: 6ª giornata, Hellas Verona-Milan 0-0

UNDER 17: 8ª giornata, Venezia-Milan 1-9 (9' Liberali, 20' e 12'st Bonomi, 30' Perina, 14'st e 26'st Sia, 31'st e 41'st Martinazzi, 38'st Manto)

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata, Minerva-Milan 0-13 (9', 15'st, 35'st e 36'st Minnei; 33', 8'st e 31'st Lupatini; 43' Aguggiaro; 19'st e 33'st Paglia; 29'st Hu; 39'st e 44'st Zanesi)

UNDER 16: 5ª giornata, Milan-Cittadella 4-2 (3' e 39' Sala, 11' Perin, 30' Camarda)

UNDER 15: 5ª giornata, Milan-Cittadella 5-0 (24' e 24'st La Mantia, 11'st e 21'st Lupo, 41'st Valenta)

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata, Real Meda-Milan 0-7 (Strecapede x3, Galluzzi, Hu, Prandi, Rai R.)

UNDER 14: 5ª giornata, Cagliari-Milan (si gioca lunedì 31)

UNDER 13: 5ª giornata, Milan-Lecco 2-3 (Carbone, Sorrentino)

UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Romano Banco (maschile) 3-1 (Di Lernia x2, ElShamy)

UNDER 11 FEMMINILE: 4ª giornata, Academy Pro Sesto (maschile)-Milan 6-0

UNDER 10: 4ª giornata, Real Trezzano-Milan 5-5 (Geccherle x3, Bernasconi, Massa)

UNDER 9: 4ª giornata, Milan-Club Milano 7-2 (Palotta x2, Boriani, Campus, De Cesare, Guerci, Portanova)