Settore giovanile: i risultati del weekend

Per la Primavera maschile, in campionato è un momento dove il verdetto del campo non premia né rispecchia l'andamento delle prestazioni. E così, dopo il precedente stop casalingo, i rossoneri si sono fermati anche a Roma e sono stati superati dalla Lazio nonostante una buona prova. Persi punti ma poche posizioni, la squadra di Abate rimane in piena zona playoff a -3 dalla vetta.

Finisce in pareggio lo scontro al vertice degli U18, 0-0 a domicilio dell'Empoli capolista a +2 rispetto proprio al Milan. Resta inarrestabile la marcia dell'U17, capolista a punteggio pieno, grazie alla zampata nel finale di Liberali a piegare il Venezia. Bis di vittorie col Cagliari: larga per l'U16, di misura per l'U15.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 12ª giornata, Lazio-Milan 1-0

UNDER 18: 11ª giornata, Empoli-Milan 0-0

UNDER 17: 11ª giornata, Milan-Venezia 2-1 (36' Dotta,46'st Liberali)

UNDER 17 FEMMINILE: 10ª giornata, Real Trezzano-Milan 0-8 (31', 17'st, 32'st e 36'st, 2'st Zapelli, 19'st Tomaselli, 24'st Di Falco, 35'st Hu)

UNDER 16: 11ª giornata, Milan-Cagliari 6-1 (11' e 31' La Mantia, 34' Lupo, 22'st Plazzotta, 27'st Arnaboldi, 33'st Valenta)

UNDER 15: 11ª giornata, Milan-Cagliari 2-1 (24' Colombo, 35' Rocca)

UNDER 15 FEMMINILE: 9ª giornata, Milan-SS Scarioni 3-6 (Elshamy, Marti, Bestetti)

UNDER 13 FEMMINILE: 9ª giornata, Milan-Aldini 0-2

UNDER 12: 9ª giornata, Baranzatese-Milan 1-10 (Baratti x2, Galimberti x2, Kostyuk x2, Colombo, Colombelli, Gagliardi, Lam)

UNDER 11: 9ª giornata, Milan-Lombardia Uno 12-0 (Geccherle x3, Bernasconi x2, Pinton x2, Bucci, Gambarotto, Mazreku, Riccardi, Tornese)

UNDER 10: 9ª giornata, Aldini-Milan 2-12 (Campus x4, Ilardi x2, Sartori x2, Bangagne, Guerci, Portanova, Zaza)

UNDER 10 FEMMINILE: 9ª giornata, Milan-Città di Segrate 5-3 (Delmiglio x2, Corsi, De Carlo, Pagni)

UNDER 10: recupero, Franco Scarioni-Milan 0-2 (Campus x2)