Settore giovanile: i risultati del weekend

vedi letture

Nel weekend che ha visto lo storico Scudetto della Primavera femminile rossonera, sono diverse le squadre del nostro Settore Giovanile che si sono messe in mostra cogliendo risultati importanti per l'andamento delle rispettive stagioni. Partiamo da U16 e U15, che esordiscono nelle loro Fasi Nazionali con due belle vittorie in trasferta nell'andata degli Ottavi di finale, mettendosi in ottima posizione per l'accesso ai Quarti. Prosegue con una vittoria, invece, la fase interregionale dell'U17 femminile, corsara sul campo dell'Hellas Verona. Vincono anche U15 femminile e U14, ko per l'U18 che resta in corsa per l'accesso ai Playoff.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 16ª giornata di ritorno, Milan-Frosinone 2-1 (15' Bonomi, 40'st Scotti)

UNDER 18: 15ª giornata di ritorno, Milan-Parma 0-1

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata (fase interregionale), Hellas Verona-Milan 1-3 (6' Peres, 37' Stendardi, 43' Zapelli, 8'st Montaperto)

UNDER 16: Ottavi di finale (andata), Monza-Milan 2-3 (2' e 10' La Mantia; 11'st Plazzotta)

UNDER 15: Ottavi di finale (andata), Torino-Milan 0-2 (30' Avogadro; 32' Menon)

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Cesena 5-1 (Elshamy x2; Bertoni, Di Lernia, Zecchina)

UNDER 14: 2ª giornata (fase interregionale), Milan-Cittadella 3-1 (22' Kateete; 4'st Ferrario; 11'st Jadid)