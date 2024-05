Settore giovanile: i risultati del weekend

vedi letture

Un pari che vale l'eliminazione, verdetto negativo per la Primavera rossonera nel primo turno dei playoff Scudetto. Al Viola Park, l'1-1 contro la Lazio ha premiato i biancocelesti per il miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare. Non è bastato il gol del vantaggio di Bartesaghi, dopo una buona prestazione di volontà e tante occasioni.

Così com'è andato in archivio il campionato dell'Under 18, negativo l'impegno casalingo. Pareggia l'Under 15 a domicilio dell'Hellas Verona nell'andata dei Quarti Scudetto. Sorridono le squadre femminili: cinquina dell'U17, ancora meglio l'U15.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: primo turno playoff, Lazio-Milan 1-1 (15' Bartesaghi)

UNDER 18: 17ª giornata di ritorno, Milan-Genoa 0-4

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata (fase interregionale), Milan-Atalanta 5-1 (39' Artioli, 5'st Appiah, 8'st Franco, 19'st Di Falco, 33'st Strecapede)

UNDER 15: Quarti di finale (andata), Hellas Verona-Milan 1-1 (28' rig. Martini)

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Livorno 13-0 (Elshamy x5, Dan x3, Zecchina x2, Spagliardi, Caballero, Cappello)