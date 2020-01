Settore Giovanile, il programma del weekend

Dopo l'eliminazione dalla Primavera TIM Cup, la formazione di Mister Giunti torna a concentrarsi sul campionato alla ricerca dell'11° vittoria consecutiva. Al Vismara arriva il Cittadella, sabato alle 14.30. Molto intenso il programma di domenica, giornata che vede impegnate tutte le altre formazioni: trasferta a Bologna per U16 e U15, stracittadina contro l'Inter per l'U17, in cerca di continuità, e scontro diretto contro il Monza per l'U14. L'U18 ospita il Genoa per dare l'assalto al secondo posto in classifica; U17 e U15 Femminili affrontano rispettivamente Monterosso in casa e Bresso in trasferta.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 1° FEBBRAIO

PRIMAVERA: 4° giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 14.30 - CS Vismara (Milano).

DOMENICA 2 FEBBRAIO

U14: 2° giornata di ritorno, Milan-Monza, ore 11.00 - CS Vismara (Milano).

U15: 4° giornata di ritorno, Bologna-Milan, ore 11.00 - Cavina 1 (Bologna).

U18: 5° giornata di ritorno, Milan-Genoa, ore 15.00 - CS Vismara (Milano).

U17: 4° giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.00 - CS Vismara (Milano).

U16: 4° giornata di ritorno, Bologna-Milan, ore 15.00 - Biavati 1 (Bologna).

U17 FEMMINILE: 3° giornata di ritorno, Milan-Monterosso, ore 10.30 - CS Vismara (Milano).

U15 FEMMINILE: 2° giornata di ritorno, CG Bresso-Milan, ore 18.00 - CS Parrocchiale (Bresso).