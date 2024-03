Settore giovanile: il programma del weekend

Alle porte un nuovo fine settimana di partite per le squadre del nostro Settore Giovanile. Non scende in campo la Primavera di Mister Abate, ferma per gli impegni delle nazionali, ma tornano le pari età della femminile, che saranno impegnate nel delicato scontro diretto di Parma. Un match che inaugura un ciclo di sei partite che chiuderà una regular season estremamente combattuta (6 squadre in 5 punti) e stabilirà le qualificate ai playoff. Triplo impegno contro l'Hellas Verona, tutti al PUMA House of Football: sabato l'Under 15, domenica l'Under 18 e l'Under 16. Continua la fase interregionale dell'U15 femminile, in trasferta contro il Cesena, mentre l'U13 femminile ospita l'Afforese. In campo nel weekend anche U14, U10 e U10 femminile.

Ecco il programma completo delle partite di sabato 23 e domenica 24 marzo:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 23 MARZO

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata di campionato, Milan-Baggese, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Devils, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: 10ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 17.30 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata (fase interregionale), Cesena-Milan, ore 15.00 - CS Romagna Centro, Cesena

UNDER 14: recupero di campionato, Como-Milan, ore 14.30 - CS Rossini, Briosco

DOMENICA 24 MARZO

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Afforese, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 16: 10ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 13.00 - PUMA House of Football

UNDER 18: 8ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno, Parma-Milan, ore 14.30 - CS Il Noce, Noceto (PR)