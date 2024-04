Settore giovanile: il programma del weekend

Programma corto il Settore Giovanile rossonero, sette gli impegni di campionato in agenda in questo weekend. La Primavera maschile sarà la prima squadra a scendere in campo e aspetta l'Empoli per riscattare il ko a domicilio della Sampdoria e rimanere aggrappato alla zona playoff, invece quella femminile affronterà il secondo big match di fila (dopo Parma) ospitando la Juventus per restare agganciata al vertice. Venezia e Cittadella, poi, gli avversari di U17 e U15 agli sgoccioli della stagione regolare.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 13 APRILE

PRIMAVERA: 12ª giornata di ritorno, Milan-Empoli, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: 9ª giornata di ritorno, Milan-Real Trezzano, ore 14.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: recupero, Franco Scarioni-Milan, ore 15.00

DOMENICA 14 APRILE

UNDER 17: 11ª giornata di ritorno, Venezia-Milan, ore 11.00 - CS Taliercio (Venezia)

PRIMAVERA FEMMINILE: 9ª giornata di ritorno, Milan-Juventus, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: 12ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata (fase interregionale), Livorno-Milan, ore 15.30 - Stadio Magnozzi (Livorno)