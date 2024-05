Settore giovanile: il programma del weekend

Tre snodi importanti nel fine settimana che si appresta a iniziare: il programma prevede i Quarti di finale dell'U15 maschile di Mister Bertuzzo, dopo l'1-1 dell'andata contro l'Hellas Verona. In caso di passaggio del turno, Semifinale contro una tra Genoa e Palermo. In campo anche le due Under femminili: l'U17, finita la fase Interregionale, sarà impegnata nei quarti d'andata contro la Juventus; l'U15, invece, è ora seconda in classifica nella sua Fase Interregionale e, nell'ultima giornata, affronta in trasferta la Ternana per assicurarsi anch'essa un posto ai Quarti di finale.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 1 GIUGNO

UNDER 17 FEMMINILE: Quarti di finale, andata, Milan-Juventus, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 2 GIUGNO

UNDER 15 FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno (fase interregionale), Ternana-Milan, ore 10.30 - Stadio Moreno Gubbiotti, Narni (TR)

UNDER 15: Quarti di finale (ritorno), Milan-Hellas Verona, ore 15.00 - PUMA House of Football