Settore giovanile: il programma del weekend. Domani il derby Primavera

vedi letture

Un fine settimana impegnativo e interessante, che inizierà con l'attesissimo Derby del campionato Primavera. I rossoneri di Abate affrontano l'Inter capolista al PUMA House of Football. Dopo la vittoria nella Viareggio Women's Cup, turno di riposo per la Primavera Femminile, mentre le Under maschili scendono tutte in campo: U18 e U17 in casa rispettivamente contro Sampdoria e Monza, U16 e U15 in trasferta contro l'Udinese. Di seguito il dettaglio di tutti gli impegni del weekend.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 24 FEBBRAIO

UNDER 12: 4ª giornata, Bresso-Milan, ore 11.30 - CS Comunale di Bresso

PRIMAVERA: 6ª giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 13.00 - PUMA House of Football

* La gara sarà visibile (al di fuori dell'Italia) su YouTube tramite abbonamento: bit.ly/MembershipACM.

UNDER 11: 4ª giornata, Accademia Inter-Milan, ore 14.00 - Via Cilea, Milano

UNDER 10 FEMMINILE: 4ª giornata, Sangiuliano City-Milan, ore 14.00 - CS Comunale di S. Giuliano Milanese

UNDER 9: 4ª giornata, Aldini-Milan, ore 14.00 - CS Aldini, Milano

UNDER 10: 4ª giornata, Milan-MFA, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata di ritorno, Milan-Iris, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 13: 4ª giornata di ritorno, Pro Sesto-Milan, ore 16.00 - CS Breda, Sesto S. Giovanni

DOMENICA 25 FEBBRAIO

UNDER 11 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Calvairate, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 16: 6ª giornata di ritorno, Udinese-Milan, ore 11.00 - Germano Mian, Cormons (GO)

UNDER 15: 6ª giornata di ritorno, Udinese-Milan, ore 11.00 - Comunale di Mariano del Friuli

UNDER 14: 4ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Macallesi-Milan, ore 11.00 - CS Comunale, via Quintiliano (Milano)

UNDER 17: 6ª giornata di ritorno, Milan-Monza, ore 12.00 - PUMA House of Football

UNDER 18: 4ª giornata di ritorno, Milan-Sampdoria, ore 15.00 - PUMA House of Football