Settore giovanile, il programma di sabato

Weekend di sosta non solo per la Prima squadra ma anche per il

. Dopo la vittoria di Genova, al rientro, i rossoneri affronteranno il Torino allo stadio Franco Ossola di Varese nella quinta giornata.

Per gli U17 è arrivato il momento di tornare a vincere in campionato per mettere alle spalle alcuni risultati negativi: l'occasione arriverà domenica pomeriggio a Bologna e in caso di tre punti i ragazzi di Mister Terni scavalcherebbero proprio i rossoblu. Invece gli U16 e gli U15 giocheranno contro la SPAL al Vismara in un doppio match da non sbagliare.

Dagli U14 (vs Feralpisalò) agli U13 (vs Renate), dagli Esordienti 2007 alle Pulcine femminili 2008: saranno 11 le nostre squadre a scendere in campo.

ECCO IL PROGRAMMA UFFICIALE:

SABATO 13 OTTOBRE

ESORDIENTI 2007: 2° giornata, Iris-Milan, ore 17.30 - CS Bettinelli Iris (Milano)

ESORDIENTI 2008: 2° giornata, Milan-Alcione, ore 15.00 - CS Vismara

ESORDIENTI FEMMINILI 2005/06: 2° giornata, Atletico Milan-Milan, ore 14.30 - CS Atletico Milano (Milano)

PULCINE FEMMINILI 2007: 2° giornata, Atletico San Giuliano-Milan, ore 15.00 - Campo Comunale (San Giuliano Milanese)