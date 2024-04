Italia U16, i convocati per il Torneo di Sviluppo UEFA: in tre del Milan tra cui Comotto

Dal 12 al 17 aprile l'Italia under 16 sarà impegnata nel Torneo di Sviluppo UEFA a San Pedro del Pinatar vicino Murcia, in Spagna.

Un modo per superare la doppia sconfitta patita dalla Germania in amichevole il mese scorso. Le avversarie saranno rispettivamente Inghilterra, Nigeria e Belgio.

Daniele Zoratto ha chiamato per l'occasione 23 giocatori tutti nati nel 2008 tranne Francesco Gasparello, talentuoso centrocampista dell'Atalanta, di un anno più piccolo.

Portieri

Francesco Cereser (Torino), Sebastiano Nava (Juventus)

Difensori

Cristiano Ekene Anah (Brigton), Leonardo Noah Bovio (Inter), Lorenzo Calvani (Lazio), Samuele Carlaccini (Roma), Lorenzo Jeremie Fazio (Genoa), Alessio Insignito (Spezia), Thomas Lissi (Inter), Samuele Tavanti (Empoli)

Centrocampisti

Cristian Bagordo (Empoli), Oliver Blini (Empoli), Danilo Busiello (Empoli), Christian Comotto (Milan), Francesco Gasparello (Atalanta), Fabio Pandolfi (Milan), Matteo Papaccioli (Como), Vincenzo Prisco (Napoli), Marco Tiozzo Pagio (Juventus)

Attaccanti

Thomas Campaniello (Empoli), Cristian Carrara (Inter), Simone Lontani (Milan), Kevin Vitale Moressa (Inter).