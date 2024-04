Settore giovanile: il programma del weekend

Sarà un fine settimana lungo quello che attende il Settore Giovanile rossonero. All'Under 15 di Bertuzzo, impegnata a Cagliari nella mattinata di sabato 6 aprile, il compito di dare il via alle danze, mentre all'Under 16 di Baldo toccherà un destino simile, ma nella giornata di domenica 7. Quelle in Sardegna non saranno le uniche trasferte da attenzionare nel weekend in arrivo, perché lunedì 8 aprile la Primavera sarà ospite della Sampdoria, mentre il Lecce attenderà l'Under 18 mercoledì 10. In mezzo, l'U17 affronterà il Lecco nel recupero al PUMA House of Football, scenario in cui l'U15 femminile sfiderà il Bologna nella fase interregionale.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 6 APRILE

UNDER 15: 11ª giornata di ritorno, Cagliari-Milan, ore 11.00 - Bascus Argius, Uta (Cagliari)

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Seguro-Milan, ore 14.00 - CS Comunale, via Pertini 13 (Settimo Milanese)

UNDER 17 FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Palauno-Milan, ore 14.30 - CS La Spezia, viale Famagosta 79 (Milano)

UNDER 12: recupero di campionato, Masseroni-Milan, ore 15.00 - Via Enrico Terzaghi 2, Milano

UNDER 11: campionato, Milan-Vigor Milano, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: campionato, Milan-Aldini, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: recupero di campionato, Masseroni-Milan, ore 15.15 - CS Catozzi, via Madruzzo 3 (Milano)

UNDER 13: 9ª giornata di ritorno, Milan-Lecco, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Lombardina-Milan, ore 15.30 - CS Comunale, via Sbarbaro 1 (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata (fase interregionale), Milan-Bologna, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 7 APRILE

UNDER 14: recupero di campionato, Milan-Lecco, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 13: recupero di campionato, Milan-Pro Patria, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 11: recupero di campionato, Milan-Masseroni, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 17: recupero di campionato, Milan-Lecco, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 11ª giornata di ritorno, Cagliari-Milan, ore 16.00 - CS Asseminello, Assemini (Cagliari)

LUNEDÌ 8 APRILE

PRIMAVERA: 11ª giornata di ritorno, Sampdoria-Milan, ore 18.30 - CS 3 Campanili, Bogliasco (Genova)

MERCOLEDÌ 10 APRILE

UNDER 18: 9ª giornata di ritorno, Lecce-Milan, ore 11.00 - CS Kick Off, Cavallino (Lecce)