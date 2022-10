Settore giovanile rossonero, i match di oggi: Primavera alle 11, derby per l'U9

MilanNews.it

Si riporta di seguito il programma odierno del settore giovanile rossonero:

PRIMAVERA: 7ª giornata d'andata, Milan-Empoli, ore 11.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 3ª giornata d'andata, SPAL-Milan, ore 11.00 - Centro Addestramento SPAL, Ferrara

UNDER 11: 1ª giornata, Aldini-Milan, ore 13.30 - Via Felice Orsini, Milano

UNDER 9: 1ª giornata, Acc. Inter-Milan, ore 15.30 - Via Cilea, Milano

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata d'andata, Milan-Acc. Pavia, ore 16.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 12: 1ª giornata, Milan-Seguro, ore 16.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13 FEMMINILE: 1ª giornata, Centro Schuster-Milan, ore 17.30 - Centro Schuster, Milano