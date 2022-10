Settore giovanile rossonero, i match di oggi: Primavera Femminile ospite della Juve

MilanNews.it

Si riporta di seguito il programma di oggi, come da report di acmilan.com, del settore giovanile rossonero:

UNDER 14: 3ª giornata, Lecco-Milan, ore 11.30 - Centro Sportivo Comunale "Al Bione", Lecco

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata, Macallesi-Milan, ore 14.30 - CS Comunale Via Quintiliano 46, Milano

UNDER 17: 6ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Antistadio Hellas Verona, Verona

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata, Juventus-Milan, ore 15.00 - Campo Dino Marola, Vinovo