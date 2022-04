Settore giovanile rossonero, i match di oggi: Primavera in campo alle 12:30

© foto di DANIELE MASCOLO

Si riporta di seguito il programma odierno della squadre facenti parte del settore giovanile del Milan:

PRIMAVERA: 10ª giornata di ritorno, Milan-Cagliari, ore 12.30 - CS Vismara (Milano)

UNDER 9: 8ª giornata, Enotria-Milan, ore 14.00 - CS Enotria (Milano)

UNDER 10: 8ª giornata, Centro Schuster-Milan, ore 14.30 - Centro Schuster (Milano)

UNDER 13: 3ª giornata di ritorno (recupero), Milan-Seregno, ore 15.30 - CS Vismara (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 12ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto, ore 16.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Villapizzone-Milan, ore 16.00 - CS Villapizzone (Milano)

UNDER 11: 8ª giornata, Milan-Enotria, ore 16.30 - CS Vismara (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata di ritorno, Accademia Vittuone-Milan, ore 18.00 - CS Pertini (Vittuone)