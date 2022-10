Settore giovanile rossonero, i match di oggi: tanti giovanissimi in campo

MilanNews.it

Si riporta di seguito il programma odierno, comunicato da acmilan.com, del settore giovanile rossonero:

UNDER 10: 4ª giornata, Real Trezzano-Milan, ore 14.30 - CS Red Camp Via Don Casaleggi 4, Trezzano sul Naviglio

UNDER 9: 4ª giornata, Milan-Club Milano, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13: 5ª giornata, Milan-Lecco, ore 15.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata, Real Meda-Milan, ore 15.30 - CS Città di Meda Via Icmesa 23/25, Meda

UNDER 11 FEMMINILE: 4ª giornata, Academy Pro Sesto-Milan, ore 15.30 - CS Breda C Via XX Settembre, Sesto San Giovanni