Settore giovanile rossonero, i match odierni: alle 13 in campo la Primavera

Sarà un weekend caratterizzato da tanti impegni lontano dalle mura amiche per diverse squadre del Settore Giovanile rossonero. Sabato 7 dicembre sarà il turno della Primavera di Mister Guidi, impegnata a Genova contro la Sampdoria, mentre nella giornata di domenica 8 spicca il Derby in casa nerazzurra che attende la Primavera femminile di Mister Zago. L'Under 17 sarà invece di scena sul campo del Südtirol, Under 16 e Under 15 a Monza.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 7 DICEMBRE

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Real Trezzano-Milan, ore 11.30 - CS Red Camp, via Don Casaleggi 4 (Trezzano sul Naviglio)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Rhodense, ore 12.30 - PUMA House of Football (Milano)

PRIMAVERA: 14ª giornata, Sampdoria-Milan, ore 13.00 - 3 Campanili, via G. Marconi (Bogliasco)

UNDER 11: campionato, Milan-Enotria, ore 15.00 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 9: campionato, Milan-Villa, ore 15.00 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 15: 11ª giornata, Monza-Milan, ore 15.00 - CS Luigi Berlusconi Monzello A, via Ragazzi del '99 14 (Monza)

UNDER 10: campionato, Sedriano-Milan, ore 15.15 - CS Comunale, via Campo Sportivo 12 (Sedriano)

UNDER 12: campionato, Enotria-Milan, ore 15.30 - CS Enotria, via Cazzaniga 26 (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Forza E Coraggio, ore 16.00 - PUMA House of Football (Milano)