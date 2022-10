MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella quarta giornata del campionato under15, il Milan ha battuto per 2-0 l'Atalanta grazie alle reti di Pinessi al 25esimo e al raddoppio di Zaramella all'86esimo. I rossoneri restano primi in classifica a punteggio pieno in coabitazione con i pari età dell'Inter.