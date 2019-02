Settore giovanile, vittorie dei 2008, 2009 e 2010 contro Iris, Bollatese e Città di Vigevano

E' stata una giornata di campionato, quella di ieri , per le giovanili del Milan. In particolare, è stato un sabato positivo per i ragazzi del 2008, 2009 e 2010 che hanno vinto i propri incontri, rispettivamente contro Iris, Bollatese e Città di Vigevano.

2008: Iris-Milan 0-10

2009: Milan-Bollatese 3-1

2010: Milan-Città di Vigevano 3-0