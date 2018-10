Under 19, vittoria per 3-0 contro la Finlandia nell'Europeo di categoria

L'Italia Under 19 trionfa contro la Finlandia Under 19. A decidere la sfida valida per l'Europeo di categoria sono state l'autorete di Kytila (4') e i gol di Riccardi (24') e Bettella su rigore (80'). Seconda vittoria per gli azzurrini, che raggiungono quota sei punti al comando della classifica del Gruppo 2. Il terzino rossonero Bellanova è partito titolare, disputando l'intera gara.