17/09/20 - Roma-Milan: la prima doppietta di Weah in rossonero

Il 17 settembre 1995, all’Olimpico, c’è Roma-Milan per il posticipo della terza giornata. Per i rossoneri si tratta di una sfida contro un avversario importante: una vittoria darebbe ancora più forza e convinzione a Baresi e compagni. Dopo 15 minuti la Roma va in vantaggio con Fonseca. Quando sembra che l’intervallo si concluda col risultato di svantaggio, un caparbio Savicevic conquista la sfera sulla linea di fondo per poi servire all’indietro per il destro secco di Weah che non lascia scampo a Cervone. Il pareggio aumenta la convinzione del Milan che ora può andare a cercare la vittoria. A un quarto d’ora dal termine, Simone prende palla sulla trequarti e lancia Weah: l’attaccante futuro Pallone d’oro brucia con una grande giocata Lanna e, dopo essere entrato in area, batte ancora una volta il portiere della Roma con l’esterno destro.

25 years ago today, King @GeorgeWeahOff scored his first brace in Rossonero #OnThisDay nel ‘95, George Weah realizzò la sua prima doppietta rossonera #SempreMilan pic.twitter.com/JewEcoIEta — AC Milan (@acmilan) September 17, 2020