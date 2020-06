ACMilanTogether, Massaro consegna le maglie di Juve-Milan: "Emozioni pure"

Daniele Massaro ha rappresentato il Milan nella consegna della seconda tranche di magliette da donare ai medici degli ospedali milanesi. Dopo il Policlinico, questa settimana il club rossonero si è presentato all'ASST Santi Paolo e Carlo per donare 20 magliette indossate in occasione della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. L'attaccante rossonero ha postato una foto dell'evento sul proprio Instagram, corredato da questa didascalia: "Emozioni pure incontrando i super eroi dell'ospedale san carlo e san paolo. Medici, infermieri ,volontari. Loro ci hanno salvato con poche chiacchere e tanta professionalità , rischiando la propria salute per salvare gli altri. Un onore per me aver fatto un piccolo gesto e avervi visto sorridere . @fondazionemilan @acmilan".