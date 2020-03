Al tifoso cileno torna il sorriso: il Milan gli regala la maglia di Calabria

Dopo la delusione causata dall'annullamento della partita tra il Milan e il Genoa a causa del Corona Virus, il tifoso rossonero proveniente dal Cile è tornato a sorridere. Dopo il tweet dello stesso supporter, sia il club rossonero che Calabria avevano mostrato solidarietà al cileno invitandolo a Casa Milan con la volontà di regalargli una maglia del terzino. Promessa mantenuta come testimoniano le foto sorridenti del tifoso cileno nella sede rossonera.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">You embody the true Rossonero spirit ️<br>Thank you <a href="https://twitter.com/DavMoraCvitanic?ref_src=twsrc%5Etfw">@DavMoraCvitanic</a>: see you again soon, this time at San Siro 😉 <br>A presto David, la prossima volta sarà a San Siro! 😉<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/eyZjHLqlYD">https://t.co/eyZjHLqlYD</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1234605959022043136?ref_src=twsrc%5Etfw">March 2, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>