Algeria, Bennacer festeggia il 58esimo anniversario d’indipendenza

Esattamente 58 anni fa, l'Algeria si liberava e si rendeva indipendente dalla conquista coloniale della Francia. Per questo motivo, in occasione dell'anniversario, Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, ha voluto commemorare tutti i caduti: "Un solo eroe, il popolo - ha scritto il nordafricano su Instagram. Gloria ed eternità ai nostri martiri, che hanno lottato con orgoglio per la nostra indipendenza. Che Dio dia loro misericordia".