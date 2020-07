AUDIO - Alexis fa chiarezza, ecco la pronuncia corretta di Saelemaekers

Fin da subito in molti si sono chiesti quale fosse la pronuncia giusta di "Saelemaekers", esterno arrivato in rossonero questo gennaio in prestito dall'Anderlecht e riscattato definitivamente pochi giorni fa. Il numero 56 rossonero, che ieri sera ha trovato il suo primo gol con la maglia del Milan, ha voluto fugare i dubbi dei tifosi e degli addetti ai lavori rivelando la pronuncia corretta del suo nome in un video pubblicato dal canale Tik Tok ufficiale del Milan.