Bakayoko e il messaggio sui social: "Non c'è tempo"

Tiemoué Bakayoko resta il primo obiettivo del Milan per completare la mediana rossonera, ma le richieste del Chelsea e l'acquisto di Tonali hanno raffreddato la pista, in attesa del rush finale sul mercato. Il centrocampista, intervenuto su Twitter, ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre osserva un orologio, con la didascalia: "Non c'è tempo". Difficile capire se si tratta di un messaggio al Milan o meno, ma è chiaro che il giocatore aspetta con ansia che la trattativa possa andare finalmente in porto.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">No Time <a href="https://t.co/XMb8fO5iWC">pic.twitter.com/XMb8fO5iWC</a></p>— T.Bakayoko14 (@TimoeB08) <a href="https://twitter.com/TimoeB08/status/1307243163770388480?ref_src=twsrc%5Etfw">September 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>