Ballo-Touré e Maignan ex compagni al Lille, i due potrebbero ritrovarsi al Milan

Nelle ultime ore si è accesa la pista che porta il Milan a Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro del Monaco. I due club stanno trattando e nel corso della prossima settimana si potrebbe arrivare ad un accordo. Il senegalese classe 97 ritroverebbe in rossonero gli ex compagni Rafael Leao e Mike Maignan, nuovo portiere del Diavolo arrivato dal Lille per 13 milioni di euro. Ballo-Touré infatti ha militato nel club attualmente campione di Francia da luglio 2017 a gennaio 2019.