Bennacer a Milanello: "Di ritorno agli allenamenti"

Dopo ll giorno di riposo concesso ieri dalla società i rossoneri sono tornati ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di giovedì sera contro il Celtic. Ismael Bennacer, assente contro la Fiorentina per un fastidio agli adduttori, si è allenato regolarmente con la squadra come dimostran gli scatti che l'algerino ha pubblicato poco fa su Twitter.