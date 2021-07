Brahim Diaz, la Champions e i capelli rossoneri: "Promessa mantenuta"

Brahim Diaz e Theo Hernandez lo avevano promesso, in caso di qualificazione in Champions League si sarebbero tinti i capelli di rossonero. A fine maggio il Milan ha vinto 2-0 sul campo dell'Atalanta e quindi la tanto agognata qualificazione per la massima competizione europea è arrivata. Theo Hernandez è stato subito di parola, mentre Brahim Diaz ha aspettato che il suo ritorno in rossonero fosse ufficiale. Ma la promessa, come si vede nella foto postata dallo spagnolo su Instagram, è stata ampiamente mantenuta.