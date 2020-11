Calabria: "Domenica giocherò la partita numero 100 in Serie A col Milan"

Davide Calabria ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi. Il terzino rossonero è il titolare inamovibile sulla destra, ha alzato il livello delle proprie prestazioni e si è anche tolto la soddisfazione di esordire ufficialmente in nazionale maggiore. Domenica prossima inoltre raggiungerà le 100 presenze in Serie A con il Milan e ha scritto su Instagram un messaggio per i tifosi: "Ho appena realizzato che domenica giocherò la 100esima partita in Serie A. Come posso celebrare queste 100 partite con la maglia del Milan? Farò una sorpresa a qualcuno di voi...".