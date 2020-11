Calabria dopo Milan-Fiorentina: "Amo questa squadra"

Dopo un inizio di stagione ad alti livelli le prestazioni di Davide Calabria non dovrebbero più far notizia, ma anche oggi il terzino rossonero è stato fra i migliori in campo. Davide ha vinto il duello sulla fascia con Biraghi e ha contenuto molto bene un avversario complicato come Ribery. Al termine del match, vinto 2-0 dal Milan, Calabria ha espresso tutta la sua gioia su Instagram: "Amo questa squadra".