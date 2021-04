Calabria e il countdown per il ritorno in campo: "Presto..."

È passato quasi un mese dall'intervento in artroscopia al ginocchio destro di Davide Calabria, con il terzino rossonero che sta lavorando con grande dedizione a Milanello per accelerare il suo ritorno in campo. Il numero due ha tanta voglia di recuperare e poter essere d'aiuto per la squadra, e pare che il rientro sia davvero vicino. A suggerirlo è Calabria stesso, che sui suoi social ha pubblicato due scatti che lo ritraggono mentre si allena nel centro sportivo di Carnago con la didascalia: "Presto".