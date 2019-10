Calabria fa mea culpa: "Ho voglia di voltare pagina e ritrovare me stesso"

Davide Calabria, intervenuto su Instagram, si è scusato per l'avvio di campionato shock, con due espulsioni in appena sei presenze: "È stato un inizio di stagione complicato. Per la squadra. Per me. E spero che la vittoria di ieri sia stata la svolta. Dal punto di vista personale invece questa sosta dovrà rappresentare ’cambiamento’. Ho voglia di voltare pagina e cancellare questi primi mesi di stagione. Non è una questione di impegno ma di resa, che non mi soddisfa. È stata una notte complicata. Perché così non va bene. Ho voglia di ritrovare me stesso e ce la metterò tutta e mi impegnerò ancor più di prima per questo. "Affronta gli ostacoli e fa qualcosa per superarli. Scoprirai che non hanno neanche la metà della forza che pensavi avessero"".