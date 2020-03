Calabria risponde al tifoso cileno: "Una storia pazzesca, ti regalerò una mia maglia"

In una giornata povera di emozioni calcistiche il tweet di un tifoso rossonero cileno aveva scaldato il cuore di molti supporter milanisti. Il ragazzo, partito dalle terre della Patagonia Cilena, ha raccontato su Twitter di aver risparmiato per anni per potersi permettere una vacanza in Europa e coronare il suo sogno di assistere ad una partita del suo amato Milan a San Siro. La situazione legata al Coronavirus purtroppo ha costretto al rinvio di alcune partite di Serie A di questa giornata, fra cui proprio Milan-Genoa.

Nel pomeriggio Davide Calabria, calciatore rossonero, ha risposto al tweet del supporter rossonero promettendogli di regalargli una sua maglia. Queste le sue parole: "Ciao David, La tua storia è pazzesca e merita un pensiero da parte mia, domani ti farò avere una mia maglia autografata. Un piccolo gesto che spero ti faccia piacere, nell’attesa un giorno di poterti avere ospite a Milanello! Forza Milan"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Ciao David, <br>La tua storia è pazzesca e merita un pensiero da parte mia, domani ti farò avere una mia maglia autografata. Un piccolo gesto che spero ti faccia piacere, nell’attesa un giorno di poterti avere ospite a Milanello!<br>Forza Milan ❤️</p>— Davide Calabria (@davidecalabria2) <a href="https://twitter.com/davidecalabria2/status/1234172332228456456?ref_src=twsrc%5Etfw">March 1, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>