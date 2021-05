Calhanoglu pensa alla gara di Bergamo e scrive: "Concentrazione"

Intervenuto con un post sul proprio profilo Instagram, il trequartista turco Hakan Calhanoglu ha espresso la propria concentrazione in vista della gara con l'Atalanta. Il numero 10 rossonero dovrà riscattarsi dopo una prestazione opaca con il Cagliari e come didascalia ha utilizzato il termine "Concentrazione" per sottolineare la sua attenzione per la sfida di Bergamo.