Callegari su Correa: "Troppo pessimismo. Con Giampaolo e Piatek può completare la sua maturazione"

Massimo Callegari, giornalista di Mediaset, ha commentato così su Twitter il possibile arrivo di Angel Correa a Milan e l'addio di André Silva: "Entrambi pagati tanto, ok. Ma troppo entusiasmo quando arrivò AndreSilva ('Ronaldo lo elogia': e quindi?) e troppo pessimismo ora su Correa. Ha talento, energia e caratteristiche che il Milan non ha in rosa. Con Giampaolo e Piatek può completare (in ritardo) la sua maturazione".

Entrambi pagati tanto, ok. Ma troppo entusiasmo quando arrivò #AndreSilva (“Ronaldo lo elogia”: e quindi?) e troppo pessimismo ora su #Correa. Ha talento, energia e caratteristiche che il #Milan non ha in rosa. Con Giampaolo e Piatek può completare (in ritardo) la sua maturazione — Massimo Callegari (@MaxCallegari) 23 luglio 2019