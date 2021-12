Champions League: "È lì che vogliamo stare". Il video pre Milan-Liverpool

A 48 ore circa dal calcio d'inizio di Milan-Liverpool si respira già emozione. Attesa spasmodica per una partita di prestigio già di per sé, ma assolutamente decisiva per il proseguo eventuale dei rossoneri in questa Champions League. Il club di via Aldo Rossi l'ha presentata così:

A battle to fight till the last drop of sweat ️

Because we are #BackHome and that's where we want to stay! #MilanLiverpool: we are ready, are you? #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/bFweuLvj6O