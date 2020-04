Nel giorno dell'anniversario della vittoria per 2-0 nell'euroderby di Champions League, il canale ufficiale rossonero ha diffuso su Twitter gli highlights della vittoria rossonera contro l'Inter.

Two headers to win and make it a memorable derby night! #OnThisDay, l’EuroDerby con doppia incornata vincente #SempreMilan pic.twitter.com/BEViqa3AL1